KNMI schakelt op naar code oranje voor oosten en zuidoosten om zwaar onweer

Het KNMI heeft voor zondag voor het oosten en zuidoosten van het land opgeschakeld naar code oranje. Voor heel Nederland was al eerder code geel afgekondigd wegens de kans op stevige onweersbuien met hagel.

De code oranje geldt voor zondagmiddag en zondagavond en alleen in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Bij code oranje is er 60 procent of meer kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er ook kans is op schade, letsel of veel overlast.

Het is nog niet duidelijk waar de zwaarste buien precies zullen voorkomen, meldt het KNMI. Er is dan ook nog kans op hagel van twee tot vier centimeter doorsnee en zware windstoten van 75-100 kilometer per uur.

Volgens het instituut kan er schade en gevaar ontstaan op de weg als gevolg van de grote hagelstenen, blikseminslag en mogelijk omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Er zou in korte tijd ook veel neerslag kunnen vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Volgens Weeronline is er weinig kans op grootschalige wateroverlast. Wel kan er in korte tijd tot 30 millimeter regen vallen.

De buien kunnen zaterdagavond al in het zuiden van het land voorkomen, waarbij er zware windstoten van 70 kilometer per uur worden verwacht. Hiervoor geeft het KNMI code geel af, maar in de loop van de avond zullen de buien weer verdwijnen. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is om op te letten wanneer je onderweg bent.

Eerder kritiek op laat afgeven code rood

Bij storm Poly van afgelopen woensdag waarschuwde het KNMI vooraf met code geel. In de nacht van dinsdag op woensdag werd dat oranje en in de ochtend kwam zelfs code rood.

Het laat afgeven van code rood kwam het weerinstituut op veel kritiek te staan. Poly ontwikkelde zich uiteindelijk tot een zeer zware storm en zorgde voor heel veel schade.