Zondagmiddag en -avond code geel vanwege stevige onweersbuien

Zondag tussen 13.00 en 21.00 uur is in het hele land code geel van kracht. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien.

De buien trekken zondag aan het begin van de middag vanuit het zuidwesten het land binnen. Het kan ook gaan hagelen en er zijn zware windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur mogelijk.

Er kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor er plaatselijk kans is op wateroverlast. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van krijgen, zegt het KNMI.

De buien trekken over het land richting het noordoosten. In de loop van zondagavond zijn de buien verdwenen, is de verwachting.