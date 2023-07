Weerbericht: Het wordt de warmste dag van het jaar tot nu toe

Het wordt zaterdag de warmste dag van het jaar tot nu toe, met temperaturen tussen 30 en 34 graden.

In de tweede helft van de middag komt er wat meer wind aan de kust. Daardoor kan het enkele graden koeler worden. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In de avond kan een enkele onweersbui voorkomen in de zuidelijke provincies.