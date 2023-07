Vakantiegangers zorgen voor topdrukte op de wegen

Delen via E-mail

Het is vrijdag drukker geweest op de weg dan normaal vanwege het vakantieverkeer. Vooral op de wegen richting het zuiden, vanuit Utrecht en vanuit Rotterdam stond het vast. Inmiddels is de rust redelijk teruggekeerd.

Rond 16.00 uur meldde Rijkswaterstaat 500 kilometer file. De ANWB telde ruim 650 kilometer. Dat verschil zit hem in de N-wegen en enkele binnenwegen. Rijkswaterstaat telt alleen de files op de snelwegen.

Het is inmiddels een stuk rustiger op de weg. Rond 18.30 uur stond er volgens Rijkswaterstaat nog maar 111 kilometer file op de weg. De ANWB gaf 130 kilometer aan rond die tijd.

De A29 richting Zeeland en de Belgische grens was een extra hindernis door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Richting Friesland was de Afsluitdijk in de A7 het grootste knelpunt vanwege werkzaamheden aan de sluizen.