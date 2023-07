Van huizenruil tot NS-wandeling: jullie tips voor een goedkope vakantie

Grote kans dat jij ergens in de komende paar maanden vakantie hebt. Maar omdat het leven afgelopen jaar behoorlijk duurder is geworden, vroegen we jullie op ons reactieplatform NUjij om tips om goedkoop op vakantie te gaan binnen Nederland.

FransV vindt stadsspeeltuinen voor mensen met kinderen echt een uitkomst. "Verschillende steden hebben speeltuinen die met nauwelijks entreegeld niet onderdoen voor een pretpark. Wij wonen in Brabant en gaan regelmatig in Eindhoven naar de speeltuin in het Philipsdorp, of naar openspeelpark De Splinter. Maar ook De Kienhoef in Sint Oedenrode is een aanrader!"

Lezer Willemien tipt vooral de Nederlandse natuur. "Bos, strand en heide doen het altijd goed. Zet in het bos een leuke speurtocht uit, neem vriendjes en vriendinnetjes mee en succes verzekerd! Helemaal als je er een leuke picknick bij hebt."

Willemien heeft nog een tip: "Gebruik je fantasie en vraag aan opa en oma hoe zij vroeger hun vakanties vierden. Alle kans dat zij hele leuke tips hebben."

Dit zijn de grote vakantieperioden deze zomer

Regio Noord: Schoolvakantie: 22 juli t/m 3 september

Bouwvak: 7 augustus t/m 25 augustus Regio Midden: Schoolvakantie: 8 juli t/m 20 augustus

Bouwvak: 24 juli t/m 11 augustus Regio Zuid: Schoolvakantie: 15 juli t/m 27 augustus

Bouwvak: 31 juli t/m 18 augustus Bij welke regio hoor jij? Bekijk dat hier.

Je ontdekt steeds nieuwe gebieden

Lezer Tabby laat ons weten altijd erg genoten te hebben van de NS-wandelingen. "Wandelen van station naar station. Je kunt de routebeschrijving printen en onderweg staan ook bordjes. Lekker je eigen lunch meenemen. Mijn favoriet is die tussen stations Culemborg en Beesd. Die gaf me echt een vakantiegevoel, omdat het echt een hele andere omgeving is dan waar ik woon. Maar elke wandeling is leuk om te doen, je ontdekt steeds weer nieuwe gebieden."

MSLM deelt een geheime tip met ons: de hostels van Stayokay. "Er zijn nogal wat mensen die denken dat je dan in hostels uit het Victoriaanse tijdperk verblijft, op grote zalen met stapelbedden vol onbekenden, waar je nog corvee hebt. Het tegendeel is echter (ook) het geval. Stayokay heeft tal van gemoderniseerde accommodaties op fraaie plekken in het land: van steden tot Waddeneilanden tot bosrijke gebieden en aan de kust. Je hebt ook gewone kamers. En het ontbijt is vaak inclusief."

"Eerlijkheidshalve is Stayokay 'het geheimpje' van vriendin en mij (57 en 60 jaar)", schrijft MSLM. "Toch deel ik het: gedeelde vreugde is dubbele vreugde en Stayokay verdient deze impliciete pluim en aanbeveling dubbel en dwars."

Kirsten_de_koeijer kiest voor kamperen. "Met onze kids van vier en zes jaar gaan we nu voor het tweede jaar, met een grote tent. We boeken dan een plek met privésanitair, zodat we niet de hele camping over hoeven. De camping in Soest heeft een zwembadje, een speeltuin en ligt op fietsafstand van de dierentuin en het stadscentrum. Er zijn ook huisjes en bungalows, dus voor elk inkomen wat wils."

Je moet wel een beetje tegen geur kunnen

Rob_9a5968bc doet aan huizenruil met familie of vrienden. "Mocht je die hebben in een andere omgeving. Dan hoef je ook niets te regelen voor huisdieren en planten en ben je er zeker van dat je van alle gemakken voorzien bent. Ik ga meestal in de zomer op vakantie, en heb al meerdere familieleden op bezoek gehad die het wel eens leuk vonden het oosten van het land te bezoeken. Het kost mij niets (ja, energiekosten) en levert familie een leuk, gratis weekje op."

Neeneenee_b4be00b5 speelt een beetje vals en suggereert Ferienbauernhofen, vakantieboerderijen, over de grens met Duitsland. Een specifieke aanrader is er niet per se. "We hebben dat destijds een keer of vijf gedaan, van Sauerland tot Eifel tot Beieren. Eigenlijk altijd prima bevallen. Je moet wel een beetje tegen de geur en de extra vliegen kunnen. Bedenk ook dat boodschappen en benzine goedkoper zijn, waardoor zo'n vakantie in Duitsland waarschijnlijk veel goedkoper is dan in Nederland."