26 aangiftes wegens sextortion in grote afpersingszaak in Etten-Leur

Zeker 26 meisjes en vrouwen hebben aangifte wegens sextortion gedaan tegen Gianni de W. uit Etten-Leur. De 24-jarige man wordt ervan verdacht 171 slachtoffers te hebben afgeperst met naaktbeelden.

De W. kwam via sociale media in contact met zijn slachtoffers. Hij zou hen hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's in ruil voor geld. Daarna dreigde hij deze online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. Dat wordt sextortion genoemd.

De politie vond 150 mappen op zijn computer met elke een andere meisjesnaam. In sommigen daarvan stonden duizenden foto's van een slachtoffer. Inmiddels is de identiteit van veertig volwassen vrouwen en van 93 minderjarige slachtoffer achterhaald. Dat maakte de officier van justitie vrijdag bekend in de rechtbank in Breda.

De zedenrecherche heeft de afgelopen maanden het beeldmateriaal beoordeeld en de identiteit van de slachtoffers onderzocht. Tot de eerste zitting op 19 januari hadden acht meisjes aangifte gedaan tegen De W. Hij opereerde onder nepnamen als Bryan.snapx, Bryansnelgeld en andere aliassen met de naam Bryan.

Ook veel kinderporno op computer van De W.

"De impact van de sextortion op de slachtoffers is enorm. Sommige meiden werden er geestelijk heel fors door beschadigd", zei de officier van justitie eerder. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft De W. onder een nepnaam ook negen goede vriendinnen verleid tot het sturen van naaktfoto's.

Daarnaast zou de verdachte een van zijn slachtoffers ook hebben gevraagd om seks te hebben met haar vriend en dat voor hem te filmen.

Op zijn computer is ook een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal gevonden. De W. zit sinds 11 oktober vast.