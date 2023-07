Meer basisscholen zijn 'zeer zwak', maar er is ook strengere controle

Het afgelopen half jaar hebben meer basisscholen het stempel 'zeer zwak' gekregen in vergelijking met dezelfde periode in 2022, meldt Trouw . Maar de onderwijsinspectie komt ook vaker langs op scholen waarover ze signalen krijgt dat het niet goed gaat.

Tot en met de zomer liep het aantal 'zeer zwakke' scholen op tot 39, vorig jaar was dat nog 13. De laatste keer dat dit aantal zo hoog was, was in 2019. Veertig basisscholen werden toen gezien als 'zeer zwak'.

Ook de coronapandemie heeft daar mogelijk invloed op gehad. In 2021 kregen namelijk slechts elf basisscholen dat label. "In de coronatijd konden we minder schoolbezoeken doen, dus het kan zeker een factor zijn geweest", vertelt de woordvoerder van de onderwijsinspectie.

Vaker echt de vloer op

Ook is de controle strenger geworden. De onderwijsinspectie is dit jaar al meer dan twee keer zo vaak langs geweest bij basisscholen waar zorgen over werden geuit in vergelijking met vorig jaar. Zo ging ze langs als een school minder goede onderwijsresultaten heeft, er een hoog ziekteverzuim is onder leraren of als veel leerlingen vertrekken.

Bovendien ging de inspectie eerder meestal naar het schoolbestuur toe, dit jaar wil ze vaker de vloer op. De inspectie hoopt zo te achterhalen waarom scholen zwakker worden.

Toch vindt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf het "geen goede signalen" dat zo veel meer basisscholen slecht zijn beoordeeld. Hij laat vrijdag bij de ministerraad weten dat hij druk bezig is met het verbeteren van het onderwijs.

Steekproeven moeten 'zeer zwak'-stempel voor zijn

Vanaf het najaar wil de inspectie ook steekproeven houden. "We willen kijken of het goed gaat op een school als er geen waarschuwingslampje is gaan branden", legt de woordvoerder uit. "Nu is ons beeld niet geheel representatief."

In totaal bezoekt de inspectie dit jaar zo'n 250 scholen. Voorheen bezocht ze zo'n honderd scholen per jaar. Nederland telt in totaal 6545 reguliere basisscholen.