Man opgepakt na antisemitische projecties op gebouw in Capelle aan den IJssel

Een dertigjarige man uit Gouda is donderdagavond aangehouden voor discriminatie en het aanzetten tot haat. Hij wordt verdacht van het projecteren van een antisemitische tekst op een wit kantoorgebouw in Capelle aan den IJssel.

Op het gebouw op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel stond de leus 'Joden runden de slavernij, blanken schaften het af'.

Rond 23.00 uur kreeg de politie veel meldingen binnen. De tekst was bijvoorbeeld goed te zien vanaf de Van Brienenoordbrug in Rotterdam.

Agenten troffen de verdachte in de buurt van de brug aan. Hij had materiaal bij zich waarmee teksten geprojecteerd kunnen worden. De man zit nog vast en wordt vrijdag gehoord. Of de man ook te maken heeft met eerdere soortgelijke projecties op andere plekken wordt volgens een politiewoordvoerder nog onderzocht.

De Rotterdamse fractievoorzitter Agnes Maassen (D66) noemt de tekst stuitend in een tweet waarin ze ook een video van de projectie deelt. Ze belooft schriftelijke vragen over het incident te stellen in de gemeenteraad.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Het is niet de eerste keer dat er racistische projecties op gebouwen verschijnen. Zo werden in februari twee mannen aangehouden, omdat zij mogelijk betrokken waren bij projecties van discriminerende en racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam.