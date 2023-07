Ophokplicht voor pluimvee voor groot deel van Nederland ingetrokken

Delen via E-mail

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt voor het grootste deel van Nederland ingetrokken. De overheid stelde de ophok- en afschermplicht in september vorig jaar in, nadat veel kippen en andere soorten pluimvee besmet waren geraakt met de vogelgriep.

Door het besluit komt de ophokplicht in het overgrote deel van het land te vervallen. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel blijft de situatie hetzelfde, vanwege de grote hoeveelheid pluimvee in deze regio's.