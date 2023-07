Hoe is er ineens een kabinetscrisis? Jullie vragen over de asielgesprekken

Het kabinet komt deze week vaak bijeen om te onderhandelen over het migratieplan . Dit moet onder andere zorgen voor minder asielzoekers. Via ons reactieplatform NUjij kwamen er veel vragen over binnen. Politiek verslaggever Priscilla Slomp geeft antwoord.

Lezer: Hoe groot is de kans dat het kabinet nu echt valt? Volgens mij is geen enkele coalitiepartij gebaat bij nieuwe verkiezingen.

"Dat blijft altijd gissen. Als er een onderwerp is waar het kabinet over zou kunnen vallen, is dat migratie. Het is een heikel thema in de coalitie, met aan de ene kant de VVD en CDA en aan de andere kant D66 en de ChristenUnie. Al sinds de start van dit kabinet zien we dat de partijen zich aan elkaar vastklampen, omdat het politieke landschap er bij nieuwe verkiezingen wel eens anders uit zou kunnen zien."

"Tegelijkertijd is asiel, en specifiek een thema als gezinshereniging, wel een principieel punt voor de ChristenUnie. Voor die partij, maar zeker ook voor de VVD, is migratie wel een thema waarover ze een kabinetsval aan de achterban kunnen verkopen. En waar ze een nieuwe verkiezingscampagne op kunnen bouwen."

Lezer: Waarom is dit nu opeens een topic? We hebben toeslagenschandaal gehad en problemen met boeren en daar bleef het kabinet overeind. Over dit topic heb ik heel weinig zien gebeuren en nu blijkt het opeens een kabinetscrisis. Hoe kan dit?

"Het voelt inderdaad alsof dit nu plots uit de lucht komt vallen, maar eigenlijk sluimert de onenigheid over het asielbeleid al langer. Vorig jaar, toen er nog mensen in het gras moesten slapen in Ter Apel, sloot de coalitie een akkoord om de opvangcrisis het hoofd te bieden. De ChristenUnie was toen al ontevreden en vond het 'nét te dragen'."

"Sindsdien voert vooral de VVD de druk op. De partij wil een 'substantieel lagere asielinstroom' en VVD-leider Mark Rutte heeft beloofd zich hiervoor in te zetten. Op het laatste congres maakte hij een nieuwe belofte: het pakket zou er voor de zomer liggen. Dat is dus deze week. Vandaar dat de VVD het nu hard speelt. De geloofwaardigheid van Rutte staat op het spel."

De geloofwaardigheid van Mark Rutte staat op het spel. Vandaar dat de VVD het nu hard speelt.

Priscilla Slomp, politiek verslaggever NU.nl

Ron: Stel dat het kabinet hierover valt, gaat het dan weer als demissionair kabinet door en kunnen er dan toch beslissingen in deze worden genomen?

"Tot er een nieuw kabinet is, blijft het gevallen kabinet inderdaad demissionair. Althans, als het kabinet inderdaad valt. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat alleen de ChristenUnie eruitstapt en de andere partijen doorgaan en steun zoeken in de Kamer voor besluiten."

"Een demissionair kabinet mag alleen lopend beleid uitvoeren. De Kamer kan ook besluiten bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren. Dan mag daar geen actie op worden ondernomen."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe artikelen Blijf met meldingen op de hoogte

Johanna: Ik las dat een van de opties is het gelijktrekken van de Nederlandse regels met de regels in andere landen, om Nederland zo minder aantrekkelijk te maken. Waarom is dit niet een optie die alle partijen willen?

"Een van de voorbeelden is het onderscheid maken tussen vluchtelingen. Landen om ons heen werken met A- en B-statussen. De ene groep krijgt dan meer rechten dan de andere groep. CDA en VVD willen dit ook weer invoeren, zodat Nederland op dit vlak niet aantrekkelijker is."

"Maar de andere partijen zijn terughoudend. Ze vrezen dat het voor enorme druk gaat zorgen op de dienst die in Nederland asielaanvragen beoordeelt. Tot begin deze eeuw werd hier ook met twee statussen gewerkt, maar dat veroorzaakte veel rechtszaken. Vluchtelingen met een B-status wilden natuurlijk liever een A-status en vochten dit bij de rechter aan."

"Ook zou bijvoorbeeld gezinshereniging voor de vluchtelingen met een B-status geen optie zijn. Dit gaat om oorlogsvluchtelingen. Het idee is dat zij, als de oorlog voorbij is, weer terug kunnen. Dit gaat voor de ChristenUnie en D66 te ver."

Kouwe: Kunnen wij net als Denemarken en Ierland een opt-out krijgen, zodat we niet gebonden zijn aan de EU-richtlijnen rond asielprocedures?

"Deze lidstaten hebben dit voor elkaar gekregen bij de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht in de jaren negentig. Door de uitzonderingspositie die ze destijds gekregen hebben, kunnen ze meer eigen strengere regels hanteren. Zo'n opt-out kan je op een later moment niet zomaar meer voor elkaar krijgen."