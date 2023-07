Twintig automobilisten krijgen boete voor filmen zwaar ongeval op A2

Twintig automobilisten krijgen een boete van 359 euro omdat zij achter het stuur foto's en filmpjes maakten van een zwaar ongeval op de A2.

Een personenauto raakte een vrachtwagen van achteren op de A2 ter hoogte van Echt, op de weg in noordelijke richting. De bestuurder van de personenauto, een 27-jarige man uit Heusden, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De A2 ter hoogte van Echt was lange tijd afgesloten voor onderzoek.

Agenten zagen dat er massaal foto's en filmpjes werden gemaakt door automobilisten op de andere rijbaan en registreerden de kentekens van automobilisten die dit deden.

Zij krijgen binnenkort een prent thuisgestuurd. Het gebruik van een smartphone tijdens het rijden is niet toegestaan.

'We merken dat mensen kort lontje hebben'

"We kunnen met zichtbare en onzichtbare camera's heel veel registeren", legt een woordvoerder van de korpsleiding van de politie uit. "Dus ook of mensen achter het stuur zitten te bellen, appen of filmen."

De vraag of het ongepast is om een dodelijk ongeval te filmen, wil de politie niet beantwoorden. "Je kan er van alles van vinden. Maar dat is in principe niet strafbaar - het gaat echt om het gebruiken van de smartphone tijdens het rijden."