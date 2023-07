Weerbericht: veel ruimte voor zon in aanloop naar tropisch weekend

Donderdag is er veel meer ruimte voor de zon dan woensdag, toen storm Poly Nederland in haar greep hield. Het kwik loopt op naar maximaal 24 graden, in aanloop naar het tropische weekend dat in het verschiet ligt.

In grote delen van het land zal de zon domineren, al verschijnen in de loop van de dag geleidelijk meer stapelwolken. Met name in het noordoosten valt een enkele bui.

Later in de middag trekt vanuit het westen sluierbewolking over het land met zo nu en dan ruimte voor de zon. Bij een hooguit matige zuidwestenwind loopt het kwik op naar 20 tot maximaal 24 graden.

Vanaf vrijdag stroomt warme lucht naar ons land. De zon schijnt flink en het kwik naar 26 graden in het noordwesten tot 31 in het zuidoosten. In het weekend wordt het op veel plaatsen zelfs tropisch warm.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte