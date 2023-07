Onderzoek naar DUO om mogelijk discriminerende fraudecontrole van studenten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt een onderzoek in naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aanleiding hiervoor is berichtgeving over misstanden bij de fraudecontrole van uitwonende studenten, die discriminerend zou zijn.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de AP dat ze een onderzoek instelt naar DUO. Het onderzoek is deze week gestart. De autoriteit is fysiek al langs geweest bij DUO.

De aanleiding hiervoor is onderzoek van onderzoeksplatform Investico en NOS op 3. Zij schreven dat studenten met een migratieachtergrond vaker worden beschuldigd van gesjoemel. Een systeem dat controleurs gebruikten om te bepalen wie ze moesten onderzoeken, wees buitenproportioneel vaak naar studenten met een migratieachtergrond.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf zette het systeem van DUO stil tot hij meer duidelijkheid had over de werking ervan. Zo wil hij weten hoe het fraudesysteem tot stand is gekomen.