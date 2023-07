Treinverkeer in Noord-Nederland ligt voorlopig plat door schade storm Poly

Delen via E-mail

Het treinverkeer van en naar Noord-Nederland ligt voorlopig plat vanwege de forse schade die storm Poly daar heeft aangericht. Dat melden de NS en ProRail woensdag.

Voordat er weer NS-treinen van en naar de getroffen noordelijke delen van het land kunnen rijden, moet de schade eerst worden hersteld. Het is onduidelijk hoelang dat gaat duren. De spoorwegmaatschappij zegt later op de avond met meer informatie over de getroffen trajecten te komen.