Dassen gelokt en vervolgens gedood in het Gelderse Loo

De politie in het Gelderse Duiven heeft twee dode dassen gevonden in het dorp Loo. De dieren waren gelokt en vervolgens gedood, waardoor de politie ervan uitgaat dat er opzet in het spel was.

De dieren werden maandag op het strand vlak bij het Looveer gevonden. In de buurt van de kadavers lag andijvie en sla. Een aanwijzing dat de dieren gelokt waren, schrijft de politie op Facebook.

Op het beeld dat de politie woensdag deelde, zijn ook wonden te zien. Die zijn een tweede aanwijzing dat er waarschijnlijk opzet in het spel was.

De politie zoekt nog naar getuigen en heeft vooralsnog niemand aangehouden.