Zorgmedewerkers en kwetsbare mensen kunnen dit najaar coronaprik krijgen

Alle zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten, zestigplussers en andere mensen die onder een risicogroep vallen, mogen deze herfst een coronaprik halen. Daarna kunnen ze jaarlijks een herhaalvaccinatie krijgen.

Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee neemt hij het advies van de Gezondheidsraad over om een structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19 op te starten. Mensen die elk jaar een griepprik halen, kunnen ervan uitgaan dat zij ook in aanmerking komen voor de coronavaccinatie.