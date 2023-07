Poly is de zwaarste zomerstorm ooit, ook zwaarste zomerse windstoot gemeten

Poly is volgens Weeronline de eerste zeer zware zomerstorm ooit. Op weerstation IJmuiden is tussen 8.00 en 9.00 uur windkracht 11 gemeten en dat is een record. Zulke heftige zomerstormen zijn zeldzaam.

"Een zeer zware zomerstorm zoals vandaag is dus uniek", zegt het weerbureau. De vorige zeer zware storm was op 18 januari 2018. De een-na-laatste zware zomerstorm dateert van 25 juli 2015. Toen werd een windstoot van 122 kilometer per uur gemeten.

Poly breekt dit record met een windstoot van 146 kilometer per uur. Dat is de zwaarste windstoot die ooit in de zomer is gemeten.

Vanwege de zeer zware windstoten - tot 120 kilometer per uur - heeft het KNMI voor het eerst dit jaar code rood uitgegeven. Deze waarschuwing geldt voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied.

Een-na-laatste code rood in februari vorig jaar

De vorige keer dat code rood van kracht was, was op 18 februari 2022. Toen raasde storm Eunice met zeer zware windstoten over ons land. Het was de enige code rood van vorig jaar.