In beeld Storm Poly raast over Nederland

Storm Poly, de zwaarste zomerstorm in Nederland ooit, raast woensdag over ons land. Het KNMI heeft code rood uitgegeven voor Friesland, Flevoland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied. In Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland geldt code oranje.

In Schalkwijk is een boom in tweeën gebroken. Foto: Fleur de Jong

Strandhuisjes in IJmuiden zijn vernield door de storm. Foto: Twitter Jolanda317

Vier bomen op rij zijn op huizen in Haarlem gevallen. Foto: ANP

De brandweer rukt uit voor omgewaaide bomen in Haarlem. Foto: ANP

De NS heeft het verkeer in het noorden van Nederland stilgelegd. Veel reizigers zijn gestrand. Foto: ANP

In Amsterdam is een boom boven op een auto gevallen. Foto: Pieter Renze Bergmans

Ook in Krommenie bezaaien bomen de weg. Foto: Thijs

Een gekantelde vrachtwagen zorgt voor hinder op de A9. Foto: Bodille Branderhorst

Egmond aan Zee ontkomt ook niet aan de storm. Foto: Ton Damen

De storm heeft in Westzaan een boom uit de grond getrokken. Foto: Mark Vedder