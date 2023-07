Wat wil jij weten over zomerstorm Poly?

Zomerstorm Poly raast woensdag over een groot deel van Nederland. Het KNMI heeft code rood afgekondigd, de NS legt het treinverkeer stil in een groot deel van Nederland en op Schiphol worden honderden vluchten geannuleerd. Wat wil jij nog weten over deze storm? Laat het ons weten, en dan beantwoorden wij de beste en meestgestelde vragen wellicht in een nieuw artikel.