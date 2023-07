KNMI schaalt verder op: code rood in het noordwesten om zeer zware windstoten

Het KNMI heeft code rood uitgegeven in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Die provincies krijgen door storm Poly te maken met zeer zware windstoten. Weggebruikers wordt geadviseerd om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is.

Met dit zwaarste weeralarm dat het instituut kan afgeven, wordt gewaarschuwd voor een weersituatie die voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.

Dat het KNMI het weeralarm heeft uitgegeven, heeft te maken met de zware windstoten die Poly met zich meebrengt. In de provincies kunnen windstoten voorkomen van 100 tot 120 kilometer per uur. "Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", zegt het KNMI.

Het KNMI waarschuwde eerder nog met code oranje in een deel van het land. Die waarschuwing geldt nu nog steeds voor Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Overijssel. In Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en Limburg geldt code geel. Daar kunnen windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur.

Rijkswaterstaat: stel reis uit

Rijkswaterstaat heeft weggebruikers in het noordwesten van het land gewaarschuwd om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. Ze raden ook af om met een caravan of lege aanhanger de weg op te gaan.

Ook andere reizigers ondervinden woensdag hinder van het weer. Zo is het vliegverkeer op Schiphol ook flink getroffen en heeft de NS vanaf 8.30 uur het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland stilgelegd.

Storm Poly is in de nacht van dinsdag op woensdag ontstaan voor de kust van Nederland. Rond 8.00 uur heeft het weer de westkust bereikt. In de middag trekt het onrustige weer richting Duitsland.