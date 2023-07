Weerbericht: Je kan vandaag beter je regenjas meenemen dan je paraplu

Het wordt een flink natte dag vandaag, maar wie zich wil wapenen tegen de regen kan beter een regenjas meenemen dan een paraplu. Storm Poly brengt namelijk flinke wind met zich mee.

Het KNMI waarschuwt dat het vanaf ongeveer 8.00 uur hard gaat waaien. In Zuid-Holland, Noord-Holland en in het IJsselmeergebied geldt dan code oranje. De weerswaarschuwing geldt vanaf 10.00 uur in Overijssel en vanaf 12 uur voor het Waddengebied, Friesland, Drenthe en Groningen.

Mensen die in deze gebieden zijn moeten rekening houden met zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Het kan zijn dat bomen omwaaien of voorwerpen rond gaan vliegen.

Ook in de rest van het land gaat het hard waaien. Als je in Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland of Limburg bent kan het zijn dat er een windstoot met een kracht van 75 tot 100 kilometer per uur op je afkomt. In die provincies heeft het KNMI code geel uitgegeven.

De wind maakt dat het een slechte dag is om met een paraplu op pad te gaan, hoewel dat verleidelijk is. Het gaat vanochtend namelijk flink regenen. Volgens Weerplaza trekt het regengebied later vanmiddag het land uit en klaart het op.

Het wordt 18 tot lokaal 21 graden.

1:30 Afspelen knop Wat houden de verschillende weercodes in?

