KNMI waarschuwt voor storm Poly: code oranje om zeer zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zomerstorm Poly die vanochtend en aan het begin van de middag voor zeer zware windstoten kan zorgen. Het weerbureau heeft daarom in meer dan de helft van het land code oranje uitgeroepen. De NS en Schiphol nemen voorzorgsmaatregelen.

"Door de windstoten kan schade ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", aldus het KNMI.

Code oranje geldt in het noorden en een groot deel van het westen.

Vanaf ongeveer 8 uur vanochtend geldt code oranje voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en in het IJsselmeergebied vanwege zeer zware windstoten voor van 100-120 km/u. Vooral aan de kust en in het IJsselmeergebied kunnen de windstoten plaatselijk nog zwaarder zijn.

Iets later op de ochtend geldt die verwachting en code oranje ook voor het Waddengebied, Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen. In Zuid-Holland neemt de wind aan het einde van de ochtend weer af, elders gebeurt dit halverwege de middag.

In Zeeland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt vandaag 'slechts' code geel. Daar worden alsnog windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur verwacht.

Op deze pagina kun je zien van wanneer tot wanneer de waarschuwing precies geldt voor jouw regio.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Amper vluchten van en naar Schiphol

Schiphol heeft in de nacht van dinsdag op woensdag al laten weten dat er tijdens een flink deel van de dag maar zeer beperkt vliegverkeer mogelijk is. Tussen 09.00 en 15.00 uur zal er woensdag niet of nauwelijks van en naar de luchthaven gevlogen kunnen worden. Hoeveel vluchten hierdoor worden getroffen, is nog onbekend.

Normaal gesproken kunnen vliegtuigen dan wel landen op de Oostbaan en de Buitenveldertbaan, maar vanwege harde windstoten, regen en slecht zicht is de Oostbaan nu ook geen optie. De Buitenveldertbaan is buiten gebruik vanwege onderhoud, maar ook als die wel in gebruik was geweest, had het merendeel van de vliegtuigen niet kunnen landen vanwege het weer, meldt Schiphol.

De wind zou ook gevolgen kunnen gaan hebben voor de praktijkexamens van het CBR. Het gaat dan vooral om examens voor bromfiets, motor en auto met aanhanger die vanwege de veiligheid mogelijk worden uitgesteld. "Een uitgesteld examen wordt met voorrang opnieuw ingeroosterd", aldus het CBR.

De ANWB verwacht een "onstuimige woensdagochtendspits" en zegt dat automobilisten rekening moeten houden met windstoten en buien. Files in de spits kunnen hierdoor wat langer uitvallen dan gewoonlijk, aldus de ANWB.

De NS 'knipt Noord-Holland los'

Vanwege het weer rijden er woensdag tussen Zaandam en Alkmaar twee intercity's per uur in plaats van vier. Tussen Amsterdam Centraal en Den Helder hebben treinreizigers een extra overstap in Alkmaar.

"Dit is een voorzorgsmaatregel", liet een woordvoerder van de NS weten aan NU.nl. "We knippen Noord-Holland een beetje los van het land. Als daar de grootste schade ontstaat door de storm, dan heeft dat minder impact op de rest van Nederland."

Mogelijk maakt de NS later vanochtend meer maatregelen bekend.