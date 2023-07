NS zet zich schrap voor slecht weer, Schiphol sluit 's ochtends twee uur alle landingsbanen

Vanwege harde windstoten, regen en slecht zicht is het voor vliegtuigen morgenochtend niet mogelijk om te landen op Schiphol. Daardoor zullen zowel aankomende als vertrekkende vluchten worden geannuleerd of vertraagd. Ook de NS zet zich schrap voor slecht weer.

Door de verwachte weersomstandigheden rijden er woensdag tussen Zaandam en Alkmaar twee intercity's per uur in plaats van vier. Tussen Amsterdam Centraal en Den Helder hebben treinreizigers een extra overstap in Alkmaar.

"Dit is een voorzorgsmaatregel", zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl. "We knippen Noord-Holland een beetje los van het land. Als daar de grootste schade ontstaat door de storm, dan heeft dat minder impact op de rest van Nederland."

Volgens de woordvoerder wacht de spoorwegmaatschappij het weer morgen af . "Er hoeven nog geen grote aanpassingen te worden gedaan aan de huidige dienstregeling." Naast de NS neemt ook ProRail voorzorgsmaatregelen tegen het slechte weer.

KLM schrapt 207 vluchten

Op Schiphol moet luchtvaartmaatschappij KLM 207 vluchten schrappen, omdat het vliegveld in de ochtend alle landingsbanen sluit. De geannuleerde reizen worden omgeboekt.

De maatregel geldt ongeveer tussen 9.00 en 11.00 uur, meldt Schiphol in een persbericht. Hoeveel vluchten in totaal worden getroffen, is nog onduidelijk. Dat hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden woensdag.

Schiphol raadt reizigers aan de actuele informatie in de gaten te houden via de app en de website. Bij een annulering of vertraging van hun vlucht kunnen reizigers contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Er waait morgen een westenwind. Normaal gesproken kunnen vliegtuigen dan wel landen op de Oostbaan en de Buitenveldertbaan, maar vanwege harde windstoten, regen en slecht zicht is de Oostbaan nu ook geen optie. De Buitenveldertbaan is buiten gebruik vanwege onderhoud, maar ook als die wel in gebruik was geweest, had het merendeel van de vliegtuigen niet kunnen landen vanwege het weer, meldt Schiphol.

Woensdag code geel voor onstuimig weer

Met veel regen en zware windstoten is het weer woensdagochtend onstuimig. Het KNMI heeft daarom voor het hele land code geel uitgegeven.

Op veel plekken valt gemiddeld 20 tot 40 millimeter neerslag, op sommige locaties zelfs meer dan 50 millimeter. Daarnaast kunnen er in de loop van de nacht en morgenochtend windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen.

Verkeersdienst ANWB houdt de situatie woensdagochtend scherp in de gaten. "Die ochtendspits is niet de drukste van de week, maar het blijft als automobilist gewoon oppassen."