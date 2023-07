Slavernijmonument in Vlissingen moet van gemeente weg

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het slavernijmonument dat in Vlissingen zonder vergunning werd geplaatst, mag niet blijven staan. Dat is besloten na een gesprek tussen de initiatiefnemers en de burgemeester.

Binnenkort ontvangen de initiatiefnemers van het slavernijmonument een brief van de gemeente waarin staat dat het monument uiterlijk na een week weg moet zijn. "Doen ze dat niet, dan volgt er een dwangsom", zegt de woordvoerder.

Het monument is een initiatief van Angélique Duijndam, voorzitter van Keti Koti Zeeland en kunstenaar Zeus Hoenderop. Zij hebben het monument in de nacht van donderdag op vrijdag geplaatst in aanloop naar KetiKoti, de nationale herdenking van het slavernijverleden.