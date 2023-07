Bereid je voor op stormachtig weer: 'Dit verwacht je eerder in de herfst'

Met veel regen en zware windstoten is het weer woensdagochtend onstuimig. Het KNMI heeft daarom voor het hele land code geel uitgegeven. Dat verwacht je eerder in de herfst, maar zulk weer is niet uitzonderlijk in juli.

"Dit soort weer komt vaker voor in juli en is zeker niet uitzonderlijk. We hebben in de zomer wel vaker veel neerslag in korte tijd. Juli is ook lang niet de droogste maand in Nederland, dat is april", zegt Weerplaza-meteoroloog Jeroen Elferink tegen NU.nl.

Wel zijn regen en wind in juli vaak gekoppeld aan onweer, legt Elferink uit. "Dat blijft dan op dezelfde plek hangen. Dit keer trekt het over het hele land. Ook is het alsnog veel regen in korte tijd en dat kan wel voor wat problemen zorgen."

Op veel plekken valt gemiddeld 20 tot 40 millimeter neerslag, op sommige locaties zelfs meer dan 50 millimeter. Daarnaast kunnen er in de loop van de nacht en morgenochtend windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen.

"Die weersomstandigheden zijn meer iets voor de herfst. In september en oktober komt dat vaak voor", vertelt Elferink.

Kans op storm is erg klein, maar bereid je wel voor

De kans op de eerste zomerstorm van het jaar is volgens Elferink morgen klein. "Dan moet een uur lang op een weerstation windkracht 9 gemeten worden. Dat zien we aan de hand van de modellen morgen niet gebeuren."

Toch raadt Elferink mensen aan zich voor te bereiden op "stormachtig" weer en dan met name in het noorden van het land. "Mensen die ergens in het noorden of op de Waddeneilanden op een camping zitten, doen er verstandig aan hun haringen wat dieper in de grond te slaan of ervoor te zorgen dat hun caravan goed vast staat."

Doordat het de afgelopen tijd weinig geregend heeft, is de grond op veel plekken nog steeds droog. In combinatie met de harde wind kan dat ervoor zorgen dat bomen ontwortelen. Ook kunnen boomtakken loswaaien.