Steeds meer jongeren nemen bewust overdosis pijnstillers

Jongeren tussen de dertien en zeventien jaar zijn de afgelopen twee jaar steeds vaker hun toevlucht gaan nemen tot een overdosis pijnstillers. Ze slikten vooral paracetamol of ibuprofen. Deze pijnstillers zijn bij normaal gebruik niet schadelijk, maar in grote hoeveelheden wel.

"Een overdosis kan leiden tot lever- en nierschade en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn", zegt hoogleraar Dylan de Lange van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Jongeren gebruikten in 36 procent van de gevallen paracetamol, gevolgd door ibuprofen (14 procent).

Het centrum bracht dinsdag het jaaroverzicht van 2022 uit. Daarin staat dat het aantal overdoseringen met 37 procent toenam ten opzichte van 2020. Het ging om 1.439 meldingen in 2022 en 1.512 meldingen in 2021.

In 2022 zijn er dus minder meldingen gedaan dan het jaar ervoor, maar de aantallen zijn toch zorgelijk. In de vijf jaar hiervoor lag het aantal meldingen namelijk tussen de 1.000 en 1.150 per jaar. Vanaf juli 2020 neemt het aantal toe.

De stijging was het sterkst bij meisjes van dertien tot en met vijftien jaar. Het NVIC merkte in 2021 al dat zo'n 84 procent van de meldingen om meisjes ging. Ook viel op dat doordeweeks en in schoolperiodes vaker meldingen werden gedaan dan tijdens weekenden en zomermaanden.

'Overdosis hoeft niet te betekenen dat jongere dood wil'

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Bas Oude Ophuis van het UMC Utrecht hoeft de stijging van het aantal overdoseringen niet te betekenen dat al deze jongeren echt dood willen. "Maar het geeft wel aan dat het niet goed gaat met het kind."

"We moeten nader onderzoeken wat deze trend betekent", zegt De Lange. Daarom wordt samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht een onderzoek gestart naar de mentale gezondheid van jongeren.

Het NVIC heeft in 2022 bij elke melding van een overdosering bij een jongere een paar aanvullende vragen gesteld. Deze gegevens moeten nog worden geanalyseerd. Tijdens de coronapandemie werden schoolsluitingen, de avondklok en de anderhalvemetersamenleving als risico's genoemd voor de mentale gesteldheid van jongeren.

In het jaaroverzicht meldt het NVIC ook een toename van het aantal vergiftigingen met designer- en niet-geregistreerde benzodiazepinen. Dit zijn medicijnen tegen angst en/of slaapproblemen.