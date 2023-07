Ganzen veroorzaken miljoenen aan landbouwschade, wolven veel minder

Grauwe ganzen veroorzaakten in 2022 ruim 23 miljoen euro aan landbouwschade. Ook het aantal meldingen over schade door wolven neemt toe. Maar met 235.188 euro aan vergoede schade valt dat in het niet bij de vernietigingskracht van de ganzen.

Ganzen vreten in grote groepen en in hoog tempo grasland kaal.

In 2022 waren de vogels verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 44 miljoen euro aan uitgekeerde schade. Daarmee zijn ze net als in het voorgaande jaar de grootste vernielers.

Het gaat om de grauwe gans. Soortgenoot de brandgans staat met 7.801.908 euro op de tweede plaats.

Foto: BIJ12

Wolf komt niet in de top tien voor

BIJ12, het bureau dat voor de provincies schadezaken afhandelt, ontving vorig jaar driehonderd aanvragen voor vergoeding van schade door wolven. Vooral schapen zijn het slachtoffer.

Het bureau kreeg in 2022 meer meldingen over wolven dan het jaar ervoor. Voor de schade is in totaal 235.188 euro uitgekeerd. Dit bedrag klinkt hoog, maar het is slechts 0,5 procent van het totaalbedrag dat is uitgekeerd vanwege schade door dieren.

Daarmee komt de schade die wolven veroorzaken niet in de top tien voor. Daarin staan naast het wildzwijn en de das verschillende soorten vogels. Veruit de meeste schade is aangericht aan grasland, gevolgd door wintergraan, peren en snijmais.

Foto: BIJ12

Friesland en Noord-Holland moesten het meest vergoeden

De uitgekeerde schade viel vorig jaar hoger uit dan in 2021. Dat komt niet alleen doordat er meer aanvragen waren, maar ook doordat de prijs van gras in 2022 is gestegen. Als ganzen grasland kaalvreten, moet een boer vervangend voer voor zijn vee kopen. De provincies vergoeden die kosten.