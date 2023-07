Circuit Zandvoort mag natuurvergunning definitief houden van Raad van State

Circuit Zandvoort mag zijn natuurvergunning definitief houden, heeft de Raad van State woensdagochtend geoordeeld. Natuurorganisaties hadden de rechter gevraagd de vergunning in te trekken, omdat de raceauto's op het circuit te veel stikstof zouden uitstoten.

Er is jarenlang over de natuurvergunning van het circuit geprocedeerd, maar met de uitspraak van de Raad van State is er nu een einde gekomen aan de juridische strijd.

De natuurorganisaties vonden dat de raceauto's die over het circuit rijden meer stikstof uitstoten dan is toegestaan. Dat zou het naastgelegen beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid beschadigen. Maar daar gaat de Raad van State dus niet in mee.

De vergunning waar het in de rechtszaken om ging is verleend in 2019. De Raad van State heeft gekeken wat er op het circuit was toegestaan vóór dat jaar. Toen mocht het circuit het hele jaar gebruikt worden; met de nieuwe vergunning mag dat maar 337 dagen.

Ook mag nu niet meer dan 6.000 kilo stikstof per jaar worden uitgestoten door het circuit. Voor 2019 was dat ruim 10.000 kilo.

De zandhagedis, die rond het circuit van Zandvoort leeft. Foto: Getty Images

Ontheffingen zijn terecht afgegeven

De Raad van State boog zich woensdag ook over ontheffingen die het circuit heeft gekregen van de provincie. Door die ontheffingen mochten bijvoorbeeld extra tribunes op het circuit worden gebouwd. Volgens de milieuorganisaties ging dat ten koste van het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis.