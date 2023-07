Onur K. krijgt in hoger beroep levenslang voor gezinsdoding in Etten-Leur

Onur K. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor gezinsdoding in Etten-Leur. Hij heeft in maart 2020 zijn moeder (65), vrouw (31) en twee kinderen (2 en 6) vermoord. Eerder is hij tot dertig jaar celstraf veroordeeld.

K. is schuldig bevonden aan doodslag op zijn vrouw en de moord op zijn kinderen en moeder. Daarvoor veroordeelt het hof in Den Bosch hem tot levenslang.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in september 2021 levenslang, maar de rechter ging daar niet in mee. De rechtbank legde dertig jaar cel op, omdat die uitging van één keer moord en drie keer doodslag, in plaats van vier keer moord.

K. heeft zelf alleen de moord op zijn moeder bekend. Volgens hem hebben onbekende buitenlanders zijn vrouw en kinderen vermoord. K. zou deze buitenlanders grote sommen geld verschuldigd zijn. "Een kletsverhaal", concludeerde het OM.