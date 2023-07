'Balie-jihadist' Aziz A. in hoger beroep veroordeeld tot 'slechts' 6,5 jaar cel

Aziz A., ook wel bekend als de Balie-jihadist, is maandag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar voor deelname aan een terroristische organisatie. Er was 22,5 jaar geëist en de rechtbank van Rotterdam veroordeelde hem eerder tot 15 jaar en 9 maanden cel.

De in Syrië geboren en getogen Aziz A. dook in 2017 ineens op in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Daar werd hij herkend als jihadist. Een jaar later werd hij opgepakt.

A. stond in hoger beroep terecht voor onder meer leidinggeven aan de terroristische organisatie Jabhat Al Nusra in Syrië en het voorbereiden van terroristische misdrijven.

De lagere straf komt vooral omdat het hof in Den Haag geen bewijs ziet dat de 37-jarige A. een leidinggevende rol had binnen Jabhat Al Nusra. Die groepering is inmiddels ontbonden en uiteengevallen.

Volgens het OM verkeerde A. tussen 2011 en 2014 in de hoogste rangen van Jabhat Al Nusra en is hij te linken aan diverse moorden. In september 2021 werd hij door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden cel.

De broer van A., Fattah, is ook verdachte in deze strafzaak, maar de behandeling is uitgesteld tot volgend jaar. Ook Fattah wordt verdacht van het leidinggeven aan een terroristische organisatie.

Het OM kwam in de jaren na de aanhouding van de broers in 2018 met steeds meer verdenkingen van misdrijven in Syrië, vooral tegen Aziz. Hij zou betrokken zijn geweest bij het doden van zeventien regeringssoldaten tijdens een aanval op een grenspost. Ook werd hij verdacht van het doden van 25 militieleden van het regime van president Bashar Al Assad en van een zelfmoordaanslag op het gebouw van een inlichtingendienst, waarbij 200 doden vielen.

Aziz had relatie met Nederlandse journalist Boersma

Aziz en Fatah arriveerden rond 2014 in Nederland nadat ze waren gevlucht uit het door oorlog verscheurde Syrië. Aziz kwam terecht in Amsterdam, waar hij ging werken in een restaurant en meerdere relaties kreeg, onder meer met de Nederlandse journalist Ans Boersma. Zij werd door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Ze had opzettelijk documenten vals ingevuld had om zo een visum voor Aziz te regelen.