Alex S. ging zelfdodingsmiddel leveren na eigen zoektocht naar 'uitweg'

De man die voor de rechter staat omdat hij aan talloze mensen een zelfdodingsmiddel heeft geleverd, ging dat doen nadat hij zelf op zoek was gegaan naar "een uitweg". Dat vertelde Alex S. maandag voor de rechtbank in Den Bosch.

S. kwam in 2016 voor het eerst in aanraking met het middel toen hij depressief was. "Ik had steeds ernstiger overgewicht, slaapapneu, pijn en gewrichtsklachten. Ik werd niet geholpen en afgewezen door alle artsen." Uit angst om uiteindelijk bedlegerig te worden, haalde hij het dodelijke spul in huis.

Van juni 2018 tot en met mei 2021 verstuurde S. het middel ook naar andere mensen. Ook leverde hij een handleiding en een antibraakmiddel, zodat mensen het spul beter konden binnenhouden. Dit terwijl S. geen arts of apotheker is.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn zeker tien mensen overleden na het innemen van het zogenoemde Middel X. Justitie vervolgt S. daarom voor hulp bij zelfdoding, wat in Nederland verboden is. Maar ook voor witwassen en het verhandelen van medicijnen zonder vergunning.

S. verdiepte zich niet in aanvragers

S. sprak de mensen aan wie hij leverde niet zelf. Hij verdiepte zich ook niet op een andere manier in hun achtergrond. De dertigjarige verdachte vertrouwde erop dat anderen dat al hadden gedaan voordat de aanvragers bij hem terechtkwamen. Ook vindt hij dat mensen zelf een "weloverwogen besluit" kunnen nemen over hun dood. "Het was belangrijk dat deze mensen iemand hadden die ze konden vertrouwen. Dat had ik zelf ook gewild", verklaarde de man.

Toch zou S. het middel met de kennis van nu in zeker één geval niet hebben geleverd, zei hij. Zo vertelde hij over een 27-jarige man die in zware psychische nood verkeerde. De man overleefde het zelfdodingsmiddel, doordat hij snel werd gevonden en medische hulp kreeg. De man heeft verklaard dat hij spijt heeft van zijn zelfdodingspoging. Hij ondernam die poging naar eigen zeggen mede doordat hij zijn medicijnen enige tijd niet had ingenomen. Toen hij dat wel weer ging doen, voelde hij zich een stuk beter.

S. noemde dit voorbeeld "naar". "Het had anders gemoeten", benadrukte hij. Een van de rechters legde daarop het verband met zijn eigen voorgeschiedenis. S. werd uiteindelijk geopereerd en kreeg zijn gewicht beter onder controle. "Wat als u in een impulsieve bui toch dat middel had ingenomen?", vroeg de rechter hem. "Als ik er niet meer was, dan was ik ook uit mijn lijden verlost", antwoordde de Eindhovenaar daarop. "Ik denk daar zelf heel nuchter over."

Sympathisanten van S. demonstreren bij rechtbank

Voor de rechtszaak zijn twee dagen uitgetrokken. Het OM komt later met de strafeis tegen S. Sympathisanten van S. hielden op de eerste dag een demonstratie bij het gerechtsgebouw.

S. is lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW). Die organisatie informeert mensen die hun leven voltooid vinden over manieren om dat te beëindigen. Vorig jaar stuurde CLW nog acht leden weg omdat zij verder gingen dan alleen informeren en dus een zelfdodingsmiddel hebben doorverkocht. CLW-voorzitter Jos van Wijk zei dat de coöperatie daar niet van op de hoogte was.