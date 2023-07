Vrouwen krijgen automatisch zelftest voor onderzoek naar baarmoederhalskanker

Delen via E-mail

Vrouwen van dertig jaar en ouder krijgen vanaf deze week bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ook een zelftest toegestuurd. Zo kunnen zij vanuit huis meedoen aan het onderzoek.

Vrouwen kunnen meedoen aan het bevolkingsonderzoek met de zelfafnameset of een uitstrijkje bij de huisarts. Beide methoden zijn effectief en betrouwbaar voor het opsporen van HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Dat laat Sandra van Dijk, de programmamanager van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij het RIVM, weten aan NU.nl.

Het verschil tussen de zelftest en het uitstrijkje bij de huisarts is dat de zelftest alleen vaginaal is. Bij het uitstrijkje worden ook baarmoederhalscellen afgenomen. Middels die tweede methode kan ook worden ontdekt of iemand afwijkende baarmoederhalscellen heeft.