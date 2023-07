Apothekers waarschuwen voor dubieus record aan medicijntekorten

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor een recordaantal medicijntekorten in 2023. Vorig jaar noteerde de organisatie 1.514 tekorten. Nu staat de teller al op 1.179. Ook zijn er tekorten aan medische hulpmiddelen bij ziekenhuizen. Dat kan van alles zijn: van katheters tot prothesen.

"Grote groepen mensen die kampen met bijvoorbeeld hartaandoeningen, jicht of infecties kunnen er niet meer dagelijks op rekenen dat hun geneesmiddel beschikbaar is in de Nederlandse apotheek", zegt apothekersorganisatie KNMP.

De tekorten ontstaan door problemen met de productie, distributie en kwaliteit. "Geneesmiddelentekorten spelen over de hele wereld", vertelt KNMP-voorzitter Aris Prins. "Maar we zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn." Het is niet duidelijk hoe dat komt. Maar het is wel belangrijk dat er snel oplossingen komen, vindt Prins.