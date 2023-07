Rechtszaak van start tegen man die op grote schaal zelfdodingsmiddel verkocht

Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Alex S. De Eindhovenaar zou aan zo'n tienduizend mensen een zelfdodingsmiddel hebben verkocht. Zeker tien van zijn afnemers gingen volgens justitie over tot zelfdoding.

Het werkelijke aantal mensen dat is overleden na het gebruik van het door S. geleverde middel, is mogelijk groter. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de dertigjarige S. het verbod op hulp bij zelfdoding overtreden. Justitie vervolgt hem alleen in de zaken waarin het bewijs het sterkst is.

De verdachte is lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW). Die organisatie informeert mensen die hun leven voltooid vinden over manieren om dat te beëindigen. Vorig jaar stuurde CLW nog acht leden weg omdat zij verder gingen dan alleen informeren en dus een zelfdodingsmiddel hebben doorverkocht. CLW-voorzitter Jos van Wijk zei dat de coöperatie daar niet van op de hoogte was.

S. verstuurde de pakketjes van juni 2018 tot en met mei 2021. Volgens justitie leverde hij daar ook een handleiding en een antibraakmiddel bij, zodat mensen het middel beter konden binnenhouden. De verdachte is geen arts of medicijnexpert. Justitie vervolgt hem ook voor witwassen en het verhandelen van medicijnen zonder vergunning.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak vindt maandag en dinsdag plaats in de rechtbank in Den Bosch. S. riskeert een jarenlange celstraf.