Weerbericht: Afwisselend bewolkt met temperaturen iets onder het gemiddelde

De ochtend begint droog met flink wat ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken die gedurende de dag op enkele plaatsen voor een bui kunnen zorgen. Toch blijft het op de meeste plekken droog.

In de avond trekt vanuit het westen een gebied met buien over het land. Dit leidt in de noordelijke helft waarschijnlijk tot meer buien dan in Zuid-Nederland.