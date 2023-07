Explosie bij woning in flatgebouw in Schiedam

Bij een woning in een flatgebouw in Schiedam heeft zondagavond een explosie plaatsgevonden. Daardoor is de voordeur beschadigd geraakt. De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

De explosie vond rond 19.00 uur plaats. De omgeving is afgezet, meldt de politie.