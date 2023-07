Weekweerbericht: Alleen aan het begin van de week heb je een paraplu nodig

Delen via E-mail

Aan het begin van de week is het wat wisselvallig, met regen en sterke wind. Richting het weekend maakt de regen plaats voor zonneschijn en loopt de temperatuur ook op, meldt Weerplaza

Maandag neemt de kans op buien al toe. Toch blijft het ook dan voor het grootste deel van de dag droog. Overdag is er een mix van zon en wolken. Later op de avond komt er vanuit het westen meer regen het land binnen. Het wordt ongeveer 20 graden en er waait een stevige wind uit het zuidwesten tot westen.

Voor dinsdag en woensdag wordt er meer neerslag verwacht. Het kan dan af en toe hard regenen. Tussen de buien door schijnt de zon en stijgt de temperatuur naar een graad of 20. Ook blijft het flink waaien.

Donderdag is een overgangsdag. Er is nog een enkele bui mogelijk, maar er worden ook zonnige perioden verwacht. Het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 23 graden in het zuiden en oosten.