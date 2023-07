Ambassade van Belarus in Den Haag vernield en beklad met graffiti

Bij de ambassade van Belarus in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht. De vermoedelijke dader is daarbij aangehouden, zo meldt de politie zondagochtend aan NU.nl.

De verdachte werd op heterdaad betrapt nadat de politie meldingen had ontvangen over de vernielingen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een man van 31. Welke nationaliteit de man heeft, kon de politie niet zeggen.

De ruiten van de ambassade zijn ingegooid en er zijn leuzen geschreven op het pand aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag.

Op foto's is te zien dat er met rode en zwarte graffiti teksten staan, waaronder de tekst: 'Luka Terrorist'. Dat verwijst vermoedelijk naar de premier van Belarus, Alexander Lukashenko. Daarnaast staan er teksten in het Russisch.

Ook is te zien dat drie ruiten kapot zijn gegooid. De politie heeft het gebied rond de ambassade afgezet en doet onderzoek, onder andere door sporen veilig te stellen.