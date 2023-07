Brand uitgebroken in Friese herberg tijdens bruiloftsfeest

In het Friese Bakkeveen is zaterdagavond een brand uitgebroken in een gebouw waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Er waren zo'n honderd gasten aanwezig.

Alle mensen konden het gebouw aan de Jarig van der Wielen Wei op tijd verlaten, meldt de brandweer. Zij zijn tijdelijk opgevangen in andere panden van de locatie.

Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om een monumentale herberg. Op beelden op de website is te zien dat de vlammen uit het dak slaan.

De brand woedde in het hoofdgebouw en is vermoedelijk in de keuken en meterkast ontstaan. De brandweer probeerde de brand vanaf de buitenkant te bestrijden en probeerde de naastgelegen nieuwbouw met zalen te behouden.