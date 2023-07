Minister Hoekstra spreekt excuses voor slavernijverleden uit in Suriname

Minister Wopke Hoekstra heeft zaterdag namens de Nederlandse regering in Suriname excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Het is de eerste keer dat dat op Surinaamse bodem gebeurde. Ministers Hugo de Jonge en Ernst Kuipers hielden toespraken op Bonaire en Curaçao.

Hoekstra sprak bij het Kwakoe-monument, tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij. "De Nederlandse Staat heeft slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse Staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld."

"Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid waar Nederland een belangrijk aandeel in had", vervolgde Hoekstra. Hij sprak over de "honderdduizenden volwassenen en kinderen" die tegen hun wil en met "extreem geweld" onder "mensonterende omstandigheden" moesten werken.

De minister van Buitenlandse Zaken verwees in zijn toespraak ook naar de situatie van de inheemse bevolking van Suriname. "Zij waren het die door kolonisten van hun land werden beroofd en met geweld werden verdreven. Zij waren het van wie als eerste de eigenwaarde en identiteit ontnomen werd."

Het is voor veel Surinamers belangrijk dat de excuses in Suriname zelf worden uitgesproken. Ook de Surinaamse regering heeft daarom gevraagd.

Kuipers hoopt dat woorden koning troost bieden voor Curaçao

Minister Kuipers (Volksgezondheid) was namens de Nederlandse regering op Curaçao en hield daar een toespraak. Daarin gaf hij aan dat hij hoopt dat de excuses van de koning "troost bieden aan de mensen op Curaçao".

Kuipers zei dat de "littekens van het slavernijverleden" overal te zien zijn en dat racisme "keer op keer" de kop opsteekt. "Hier, op Curaçao, en ook in Nederland. We zien gezondheidsverschillen. We zien verschillen in opleiding. We zien dat de kleur van iemands huid invloed heeft op de kansen die hij krijgt." Volgens de minister is "nog een lange weg te gaan".

In zijn toespraak maakte Kuipers ook bekend dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) op 3 oktober naar Curaçao zal afreizen voor het eerherstel van verzetsheld Tula. Het kabinet maakte vorig jaar bij de excuses voor het slavernijverleden al bekend dat er eerherstel zou komen, maar nog niet precies wanneer.

De Jonge ziet excuses niet als afsluiting, maar als weg naar herstel

Minister De Jonge (Volkshuisvesting) was namens de regering op het eiland Bonaire. "We mogen nu samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Een proces dat we alleen samen met de eilandbewoners en nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen vormgeven."

Over de excuses van koning Willem-Alexander zei de minister dat deze aansluiten op de excuses van het kabinet in december vorig jaar. "Soms kun je gevoel hebben voor andere tijden, voor context, voor andere ideeën, voor andere meningen. Maar hier kun je niet neutraal over praten: de slavernij is en was in alle opzichten verkeerd. Daarbij passen de excuses zoals die zojuist door Zijne Majesteit de Koning bij de Nationale Herdenking in het Amsterdamse Oosterpark zijn uitgesproken."

De Jonge zei ook dat het aanbieden van excuses door het kabinet vorig jaar niet als afsluiting was bedoeld, maar "om samen de weg vooruit te vinden". "Bij woorden passen daden. Daden die laten zien dat we intensiever willen werken aan meer kennis over het slavernijverleden en dus aan meer bewustwording, erkenning en begrip. We delen immers niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. En we willen in die toekomst samen vooruit."

