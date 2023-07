Brand en vernielde ruiten bij ontploffingen in Capelle aan den IJssel en Breda

In een woning aan Capelle aan den IJssel ging in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief af. De woning was twee maanden geleden al doelwit van een aanslag. Ook in Breda vond een ontploffing plaats bij een woning.

Volgens de politie was de woning in Capelle aan den IJssel in mei ook al doelwit van een aanslag. Begin mei zou daar een ontploffing zijn geweest die schade veroorzaakte.

De gemeente sloot de woning toen voor twee weken. Voor beide incidenten is nog niemand aangehouden, zegt de politiewoordvoerder. Door de explosie van afgelopen nacht sneuvelde een ruit en brak er een klein brandje uit. Niemand raakte gewond.

De melding over de ontploffing kwam iets na middernacht binnen, meldt Veiligheidsregio Rotterdam. De melder zei dat er in de woning vlammen te zien waren. Het vuur werd snel geblust.

Capelle aan den IJssel ligt vlak bij Rotterdam, waar dit jaar al meer dan vijftig explosies zijn geweest. De meeste incidenten worden in verband gebracht met drugshandel. Of de ontploffingen in de Ericastraat verband houden met die in Rotterdam kan de politie niet zeggen.

Ruiten vernield bij ontploffing in Breda

Ook in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Dat laat de politie op Twitter weten. Door de ontploffing werden ruiten van twee woningen vernield.