Wet moet onzekerheid en lange procedures bij draagmoederschap voorkomen

Het draagmoederschap wordt wettelijk vastgelegd. Dankzij de nieuwe wet kan al vóór de bevruchting worden geregeld dat de wensouders vanaf de geboorte van het kind de wettelijke ouders zijn. Nu is dat nog de draagmoeder.

"Met een wettelijke regeling voor draagmoederschap, geven we wensouders een overzichtelijk kader zodat zij weten waar zij op moeten letten en wat belangrijk is", zegt minister Weerwind. "Het is aan wensouders om in het belang van hun toekomstige kind verantwoorde keuzes te maken."