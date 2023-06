Utrecht geeft held die werd doodgeschoten bij tramaanslag postuum erepenning

Delen via E-mail

De gemeente Utrecht eert Rinke Terpstra, een van de slachtoffers van de tramaanslag in 2019, met een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Burgemeester Sharon Dijkstra geeft de onderscheiding aan zijn drie kinderen, meldt de Volkskrant . Terpstra redde het leven van vijf medepassagiers.

Gökmen T. schoot op 18 maart 2019 vier mensen dood in en rond een sneltram op het 24 Oktoberplein. Hij werd een jaar later veroordeeld tot levenslang.

De 49-jarige Terpstra trok aan de noodrem, zodat de tram stil kwam te staan en een aantal passagiers konden ontsnappen. Daarna trapte hij een ruit uit de sponning om te vluchten. Hij liet vijf mensen voorgaan en werd daarna zelf door een kogel in zijn rug geraakt.

De erepenning wordt vrijdag uitgereikt in het bijzijn van familieleden van Terpstra en collega's van ProRail, waar hij werkte. De onderscheiding werd in 1822 in het leven geroepen door koning Willem I, als burgeralternatief voor de Willemsorde.