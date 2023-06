Zo herdenkt Nederland slavernijverleden (en vieren we het einde ervan)

Zaterdag is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname ook in de praktijk stopte. Ook begint dan een herdenkingsjaar rond het Nederlandse slavernijverleden. Een greep uit hoe ons land dit weekend stilstaat bij het einde van de slavernij.

Slavernijcomités in het hele land organiseren herdenkingsbijeenkomsten en vieringen. De meest in het oog springende is die door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Daar is onder anderen koning Willem-Alexander aanwezig. Hij zal ook spreken. De herdenking is zaterdag vanaf 13.30 uur live te volgen via NPO1.

Voor en na de herdenking is op het Amsterdamse Museumplein het Keti Koti Festival, dat het einde van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk viert.

Veel lokale comités herdenken het einde van het Nederlandse transatlantische slavernijverleden op vrijdag en vieren dat de dag erna. Een beetje zoals 4 en 5 mei de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt.

Zo ook Keti Koti Almere. Vrijdag onthult dat Flevolandse slavernijcomité tijdens de herdenkingsceremonie een slavernijmonument in Almere. Zaterdag viert Keti Koti Almere onder meer een Prodo Waka (pronkloop) met diverse culturen in traditionele klederdracht. Iedereen kan daaraan meedoen.

De herdenking door Stichting Comité 30 juni-1 juli Fryslân bevat vrijdag onder meer spoken word. De dag erop kan iedereen de vrijheid vieren op muziek van een brassband in Leeuwarden.

Er zijn in Nederland verschillende bijeenkomsten om mensen rond het thema slavernij in contact met elkaar te brengen. Dat gaat vaak gepaard met lekker eten.

Een voorbeeld is Free Heri Heri. Daarbij kunnen mensen op veel plekken in het land, zoals in Zutphen, Groningen en Maastricht gratis een bordje Heri Heri eten. Dat gerecht is ontstaan uit wat er op Surinaamse plantages overbleef en werd verbouwd en gegeten door tot slaaf gemaakte mensen.

Ook Keti Koti Dialoog Tafel brengt mensen in het hele land via eten met elkaar in gesprek over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Vrijdag kan dat bijvoorbeeld in Dordrecht. De dag daarna onder meer in Den Haag en Amsterdam.

Er zijn meer gemeenten die iets bijzonders doen met Ketikoti. In Delft kun je zaterdag meedoen aan een herdenkingsparade. In Diemen kun je deelnemen aan een inclusiediner.

De gemeente Utrecht onthult vrijdag een lokaal slavernijmonument. Dan vertoont de gemeente Waalwijk de film ‘Tula; the revolt' over de opstand van tot slaaf gemaakte mensen op Curaçao. Tula was een van hun leiders.

Den Bosch herdenkt het slavernijverleden zaterdag onder meer via een plengoffer. Iemand uit de Bosch-Caraïbische gemeenschap giet daarbij ritueel een vloeistof uit ter herdenking van de tot slaaf gemaakte mensen. En via Amersfoort Ontketent! trapt die Utrechtse gemeente een herdenkingsjaar af.

De gemeente Amsterdam hijst zaterdag bij hoge uitzondering de vlaggen van Nederland, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Dat is bijzonder omdat het geen officiële feest- of herdenkingsdag is. Voorafgaand aan de nationale herdenking hangen de vlaggen halfstok. Daarna gaan ze in de top van de vlaggenmast tot zonsondergang.

Plekken waar Nederland slavernij toepaste, staan ook stil bij het slavernijverleden. Voorzitter Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden zegt tegen NU.nl dat er zaterdag in Paramaribo onder meer een herdenkingsconcert plaatsvindt.



Op Bonaire kunnen belangstellenden zaterdag onder meer films en een theatervoorstelling door jongeren over slavernij bekijken. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is namens het kabinet aanwezig bij de herdenking op het eiland. Collega-kabinetsleden doen hetzelfde op andere plekken waar herdacht wordt dat Nederland slavernij toepaste in voormalige koloniën.

Sommige mensen nemen buiten de gebaande herdenkingspaden eigen initiatief. In Vlissingen is bijvoorbeeld sinds de nacht van donderdag op vrijdag een monument ter herdenking van de slavernij te zien. Maar de gemeenteraad stemde daar in 2021 tegen.