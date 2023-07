Koning Willem-Alexander biedt excuses aan voor het slavernijverleden

Koning Willem-Alexander heeft excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat deed de koning zaterdagmiddag in een toespraak tijdens de Nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam. "Voor deze misdaad tegen de menselijkheid vraag ik vergiffenis", zei de koning.

De koning zei dat "we in de archieven de feiten door de bril van de boekhouder lezen. De stem van de tot slaaf gemaakte mensen is verwaaid in de wind"

Willem-Alexander benoemde in zijn toespraak nadrukkelijk de Nederlanders die het "overdreven vinden" om excuses te maken voor zaken die zo ver in het verleden liggen. "Zij ondersteunen echter wel in grote meerderheid de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen", aldus de koning. "Stel uw hart open voor de mensen die hier niet zijn, maar die wel willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in achtergrond en beleving."

De koning haalde zinnen aan uit gesprekken die hij het afgelopen jaar voerde met Nederlanders. "We moeten af van die verkramptheid: fouten maken mag", aldus de koning. "We moeten ongemak omarmen."

Zijn excuses werden met luid applaus en gejuich ontvangen. De koning eindigde zijn toespraak in het Surinaams. Vertaald zei hij: "De ketenen zijn verbroken, broeders en zusters." Een bijzonder moment was toen de genodigden mee neurieden met de muziek toen de koning de eerste krans legde.

In december bood regering al excuses aan

Officieel heeft Willem-Alexander zijn excuses voor het slavernijverleden al eerder aangeboden. In december sprak premier Rutte deze excuses uit namens de Nederlandse Staat. Ook de koning is daar onderdeel van.

Maar veel mensen wilden heel graag dat Willem-Alexander zelf excuses uit zou spreken. Dat gold vooral voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen en inwoners van voormalige Nederlandse koloniën. Zij zien de koning als hét symbool van de Nederlandse Staat.

Zaterdag kwamen de excuses dus ook uit de mond van de koning. Hij sprak de woorden uit bij het Nationaal monument slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark.

Bij het Nationaal monument slavernijverleden vindt ieder jaar op 1 juli de nationale herdenking van het slavernijverleden van Nederland en voormalige Nederlandse koloniën plaats. Dit jaar op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname ook in de praktijk werd afgeschaft.

Die historische Surinaamse gebeurtenis staat bekend als Ketikoti. Op de voormalige Nederlandse Antillen heet het einde van de slavernij Dia di Abolishon.

Koning vond excuses uit zijn mond eerder dubbelop

In gesprek met NU.nl vertelde Willem-Alexander in februari nog dat excuses uit zijn mond er niet zouden komen. Omdat die excuses dus al namens de Nederlandse Staat waren aangeboden. In de podcast Door de ogen van de koning herhaalde de koning dit standpunt nog eens.

Op Koningsdag zei Willem-Alexander dat hij eerst een lopend onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis wilde afwachten. De koning gaf vorig jaar zelf de opdracht tot dat onderzoek, dat drie jaar zou duren.

Tijdens de toespraak van Rutte in december waren in acht voormalige koloniën waar ons land slavernij toepaste kabinetsleden aanwezig. Sommige nazaten van tot slaaf gemaakte mensen vinden dat ook Willem-Alexander op bezoek op deze "plaatsen delict" excuses moet uitspreken.

Kabinet geeft geld voor bewustwording slavernijverleden

Het kabinet concludeerde al eerder na onderzoek dat racisme en discriminatie in het heden deels het gevolg zijn van het slavernijverleden. Daarom belooft het ervoor te zorgen dat de samenleving zich bewust wordt van deze samenhang.

Daarvoor maakt het kabinet geld vrij voor (geschiedenis)onderwijs, onderzoek, kunst en maatschappelijk debat. Ook komt er een Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, waaraan het kabinet 29 miljoen euro meebetaalt. Dat moet de tot recent eenzijdige verhalen over het slavernijverleden vanuit de koloniale machthebbers aanvullen met het perspectief van tot slaaf gemaakten.