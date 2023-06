NS-topman roept ministeries op geweld tegen personeel tegen te gaan

NS-topman Wouter Koolmees roept de overheid dringend op agressie tegen NS-personeel tegen te gaan. Spoormedewerkers krijgen daar steeds vaker mee te maken. Koolmees wil dat de verantwoordelijke ministeries actie ondernemen.

NS-personeel kreeg in 2022 vaker te maken met agressie, maakte de NS in februari bekend. Het vervoerbedrijf meldde 965 incidenten op stations, in winkels en in treinen. In 2021 ging het nog om 744 incidenten.

"Het water staat ons personeel aan de lippen", schrijft Koolmees in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft de brief mede namens vakbonden FNV Spoor, VVMC, CNV en de centrale ondernemingsraad verstuurd.

De NS trok in februari 2022 en afgelopen februari al bij de ministeries aan de bel. De vervoerder wilde toen dat de ministeries prioriteit zouden geven aan maatregelen die de veiligheid voor NS-personeel verbeteren.

'Weinig tot geen resultaat geboekt'

Een van die maatregelen is NS-personeel de bevoegdheid geven de identiteit van geweldplegers te controleren. Hiermee zegt het vervoerbedrijf de politie te kunnen ontlasten.

Daarnaast wil de NS overleggen met ministeries, de politie en gemeenten over de aanpak van crimineel gedrag in het openbaar vervoer.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) zou deze veiligheidsmaatregelen al eerder hebben erkend en herkend. Maar volgens Koolmees heeft de overheid weinig tot geen resultaat geboekt.

'NS loopt tegen grenzen aan'

De NS-topman zegt dat het vervoerbedrijf zelf al veel maatregelen neemt om de veiligheid van zijn personeel te verbeteren. Zo zet de NS onder meer in op extra veiligheidspersoneel, gericht cameratoezicht en incidentele controles bij de ingang van perrons.

Maar Koolmees geeft aan dat het bedrijf daarbij tegen de grenzen aanloopt van wat het kan en mag doen.

"Wij zien nu medewerkers uitvallen of hun baan opzeggen", schrijft Koolmees. "Het personeel op de trein, perrons en stations geeft aan dat het werk gevaarlijker is geworden. Met regelmaat worden wapens bij reizigers aangetroffen."