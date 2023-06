Coalitie gemeente Den Haag gevallen door discussie over oppositieleider De Mos

De coalitie in de gemeente Den Haag is donderdagavond gevallen. De VVD heeft de samenwerking met D66, CDA, PvdA en GroenLinks beëindigd. Dat gebeurde na een onrustige ingelaste vergadering van de gemeenteraad.

Aanleiding voor de breuk is de manier waarop de coalitie zou moeten omgaan met Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos. Hij is in april na een jarenlang proces vrijgesproken van corruptie. Het Openbaar Ministerie gaat nog in hoger beroep.