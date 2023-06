Voorarrest verdachte fatale steekpartij Haagse supermarkt met 90 dagen verlengd

Het voorarrest van de 56-jarige verdachte van de fatale steekpartij in een Haagse supermarkt is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank Den Haag donderdag laten weten. De man wordt verdacht van moord of doodslag.

De man stak op 20 juni rond 7.00 uur een medewerkster neer van een Albert Heijn-filiaal aan de Turfmarkt in Den Haag. Agenten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat lukte niet. De 36-jarige vrouw overleed ter plekke.

De verdachte bleek nog geen twee weken geleden te zijn veroordeeld voor bedreiging. De 56-jarige man heeft ook een uitgebreid strafblad.

Het Openbaar Ministerie brengt het justitiële verleden van de verdachte in kaart en meldt nu al meerdere strafbare feiten in binnen- en buitenland. Zo kwam de verdachte ook in Engeland en op Curaçao met politie en justitie in aanraking. Op Curaçao kreeg hij een tbs-maatregel opgelegd.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde de man op 9 juni voor bedreiging van gemeentepersoneel. Daarvoor kreeg hij een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest. De rechtbank sprak hem vrij van diefstal met geweld.

Sinds september vorig jaar is hij in verschillende regio's opgepakt. Dat gebeurde in onder meer Zeeland, Rotterdam en Den Haag.