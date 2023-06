Tiener krijgt 14 maanden cel voor doodsteken jongen (14) na ruzie over broek

Een zeventienjarige jongen heeft donderdag veertien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs gekregen voor het neersteken van een veertienjarige jongen in Hoorn. Het slachtoffer overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. De twee hadden ruzie over een kledingruil.

Het slachtoffer wilde zijn broek terug, maar de verdachte ging daar niet in mee. Op 24 oktober vorig jaar was er een vechtpartij tussen de twee. Twee dagen later wachtte de verdachte het slachtoffer op bij de uitgang van diens middelbare school.

"Na een woordenwisseling gingen de twee jongens opnieuw met elkaar in gevecht. Tijdens het gevecht stak de verdachte het slachtoffer met een mes in de borststreek", zegt de rechtbank. Het slachtoffer overleed op 30 oktober in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank heeft de tiener veroordeeld voor doodslag. "Hij heeft in een opwelling met een messteek de toekomst van het slachtoffer weggenomen." Het wordt "extra wrang" genoemd dat de aanleiding een simpele kledingruil was.

"De familie van het slachtoffer heeft het zwaar met het verwerken van het veel te vroege verlies van hun dierbare", zo blijkt uit slachtofferverklaringen die de zus en de moeder van het slachtoffer voorlazen tijdens de zitting.