Paar honderd mensen bij boerenprotest op Malieveld, FDF verwachtte 'duizenden'

Er zijn donderdag aan het begin van de middag maar een paar honderd mensen bij het boerenprotest van Farmers Defence Force in Den Haag. De actiegroep verwachtte er "vele duizenden", maar van een vol Malieveld is dus allerminst sprake.

Er zijn ook geen trekkers te zien op het Malieveld. Er zijn nog wel boeren onderweg. Zo meldt een ANP-fotograaf dat zo'n 25 trekkers binnendoor naar de stad rijden, via Pijnacker. Van files of vertragingen elders in het land is volgens de ANWB geen sprake.